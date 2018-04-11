Поклонники заподозрили Юлию Ефременкову в беременности

Наставница телестройки уже не первую неделю находится на Сейшелах в статусе ведущей. Обычно Юля предпочитает облегченные наряды, однако на этот раз выбрала свободное платье. И пользователи Сети тут же предположили, что девушка находится в интересном положении.На Острове любви Ефременкова старается помочь участникам решать их проблемы, пока Сергей Кучеров на протяжении всего времени ждет свою любимую в Москве, пытаясь развить собственную карьеру. Молодой человек тренирует людей, показывая собственным примером, как нужно работать над своим телом.Фанаты посмотрели одно из новых фото Юлии в ее микроблоге и пришли к выводу, что Сергею теперь приходится работать не только ради своего удовольствия и развития, но и для будущего ребенка, которого необходимо будет содержать.К слову, сама же участница телестройки уже как-то признавалась, что хочет стать матерью.