АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Поклонники заподозрили Юлию Ефременкову в беременности

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова все чаще начала одеваться в свободные наряды, в связи с этим поклонники тут же предположили, что девушка пытается скрыть под платьем появившийся животик.

Поклонники заподозрили Юлию Ефременкову в беременности

Наставница телестройки уже не первую неделю находится на Сейшелах в статусе ведущей. Обычно Юля предпочитает облегченные наряды, однако на этот раз выбрала свободное платье. И пользователи Сети тут же предположили, что девушка находится в интересном положении.

На Острове любви Ефременкова старается помочь участникам решать их проблемы, пока Сергей Кучеров на протяжении всего времени ждет свою любимую в Москве, пытаясь развить собственную карьеру. Молодой человек тренирует людей, показывая собственным примером, как нужно работать над своим телом.

Фанаты посмотрели одно из новых фото Юлии в ее микроблоге и пришли к выводу, что Сергею теперь приходится работать не только ради своего удовольствия и развития, но и для будущего ребенка, которого необходимо будет содержать.

К слову, сама же участница телестройки уже как-то признавалась, что хочет стать матерью.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирована новая технология безопасности
Алексей Купин с Романом Капаклы избавились от
Роспотребнадзор предупредил об опасности
Леонид Агутин перестал скрывать под одеждой свои
Экстрасенс рассказала, что Шепелева не интересуют
Специалист увидел потребность Ольги Бузовой в
Тарзан опроверг слухи об изменах Наташе Королёвой
Анна Седокова в пикантном костюме порадовала
Хейтеры считают, что у Саши Черно ужасная не
Поклонники заподозрили Юлию Ефременкову в
Александр Цекало рассказал о захвате заложников в
Бывшая солистка «ВИА Гры» Мейхер-Грановская
На свадьбу принца Гарри не были приглашены Мэй и
Ирина Шейк продемонстрировала естественную
Lada вошла в рейтинг ТОП-50 самых популярных авто
Ирина Безрукова посетила передачу «Судьба
Юлия Ковальчук призналась как зовут её дочь
Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в
Telegram передал «ключи» для расшифровки личной
Маша Кохно подтвердила беременность Майи Донцовой
Виктория Дайнеко чувствовала свою
В Пензенской области в школе 6 детей отравились
Составлен список самых гостеприимных городов
Муж Ксении Бородиной посмеялся над «богатой
Знаменитый продюсер Арам Арчер восхищается
Денис Клявер помог девочке из Сети обрести
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов,
Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя
Валерия откровенно рассказала о браке с Ярошевским
Дарья Пынзарь с красными волосами удивила фанатов
Просмотреть все новости