Бывшая солистка «ВИА Гры» Мейхер-Грановская похвасталась своими успехами в балете

После того, как в 2002 году Надежда Мейхер-Грановская из-за беременности ушла из «ВИА Гры», о ней ещё долго говорила публика. В последнее же время знаменитость практически исчезла с экранов, но продолжает вести активную жизнь, что и подтверждают её публикации в Instagram. Бывшая солистка одного из самых сексуальных вокальных коллективов, как оказалось, серьёзно занялась балетом, а также делает в нём большие успехи.Сейчас же Надежда Мейхер-Грановская смело демонстрирует своим подписчикам в Instagram ролик прямиком из балетной студии, где она умело и плавно выполняет все указания своего тренера. В комментариях к новому видео поклонниками не стали скрывать восторга, отметив, что та стала очень грациозной, стройной, а также теперь может составить конкуренцию известной российской балерине Анастасии Волочковой.