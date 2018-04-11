Ирина Шейк продемонстрировала естественную красоту на снимке без грамма косметики

«Ты супер детка ты супер..», «Очень красивая, Ирина Шейк», «Красавица», «Самая красивая», «Такая шикарная», «Красотка! Фото бомба!!», «Какая де ты красивая без макияжа», - пишут комментаторы.

Ни для кого не является секретом, что у модели довольно напряженное рабочее расписание. Ирина не только снимается в рекламах и активно участвует в различных модных показах, но и воспитывает дочку Лею, которую звезда подарила своему возлюбленному Брэдли Куперу год назад.Как бы то ни было, но Шейк не забывает и о себе, своем внешнем виде и отдыхе. На днях семейство Купера-Шейк вместе отправились на райский курорт. Пока точно сказать нельзя, Ирине предстоит работать или отдыхать там, так как модель очень тщательно скрывает свою личную жить от СМИ.Тем не менее, знаменитость уже начала публиковать в личном микроблоге снимки в купальнике, один из которых вызвал восторг у многочисленных подписчиков брюнетки.Стоит напомнить, что недавно в Сети появлялась информация о том, что Брэдли и Ирину вместе видели в центре планирования семьи. Это сообщение стало причиной того, что на данный момент некоторые фанаты звездного семейства просто убежденны в том, что Купер и Шейк вновь готовятся стать родителями.