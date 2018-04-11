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"Аэрофлот" возобновляет полеты на территорию Египта

Отечественная авиакомпания "Аэрофлот" решила возобновить полеты на территорию Египта. Регулярные авиаперевозки начнут с одиннадцатого апреля.

"Аэрофлот" возобновляет полеты на территорию Египта

Представители компании “Аэрофлот” убеждают россиян в безопасности передвижения. Возобновление полетов обеспечили после тщательных проверок многими специалистами египетских воздушных гаваней. Авиарейсы отменили вследствие теракта, произошедшего 2 года назад. Тогда в результате подрыва самолета самодельной бомбой погибло 224 человека. Авиалайнер направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Регулярный первый рейс Москва-Каир сейчас произведут из аэропорта Шереметьево.

Уже на лайнер Aitbus A320 забронировали свыше 120 билетов. Самолёт в обратную сторону подадут из 2 терминала аэропорта Каира, так как его проверили российские специалисты по безопасности. “Аэрофлот” является пока единственной авиакомпанией, которая восстановила полеты на территорию Египта.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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