"Аэрофлот" возобновляет полеты на территорию Египта

Представители компании “Аэрофлот” убеждают россиян в безопасности передвижения. Возобновление полетов обеспечили после тщательных проверок многими специалистами египетских воздушных гаваней. Авиарейсы отменили вследствие теракта, произошедшего 2 года назад. Тогда в результате подрыва самолета самодельной бомбой погибло 224 человека. Авиалайнер направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Регулярный первый рейс Москва-Каир сейчас произведут из аэропорта Шереметьево.Уже на лайнер Aitbus A320 забронировали свыше 120 билетов. Самолёт в обратную сторону подадут из 2 терминала аэропорта Каира, так как его проверили российские специалисты по безопасности. “Аэрофлот” является пока единственной авиакомпанией, которая восстановила полеты на территорию Египта.