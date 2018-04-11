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Во время прямого эфира на британском ТВ гостья "отстегнула" свой нос

Гостьей передачи на британском ТВ стала женщина, страдающая от аутоиммунного заболевания. Ведущие попросили её рассказать о последствиях своей болезни. Джейн Хардман решила наглядно показать, и "отстегнула" свой нос в прямом эфире.

Во время прямого эфира на британском ТВ гостья "отстегнула" свой нос


Заболевание, изуродовавшее лицо гостьи передачи This Time Next Year, называется гранулематоз. Джейн Хардман лишилась из-за болезни практически всего носа, для того чтобы не пугать окружающих она вынуждена носить косметических протез, который крепится на магнитах. Британка рассказала, что для получения протеза ей пришлось пройти через операцию по вживлению специальных крепежей.



Гранулематоз является прогрессирующим аутоиммунным заболеванием. Из-за болезни могут пострадать кровеносные сосуды, дыхательные пути, лёгкие, глаза и другие органы. Зрители были шокированы изменениями во внешности Хардман. Пользователи Сети после просмотра видео выразили восхищение женщине, которая не побоялась на весь мир показать своё лицо.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:50
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