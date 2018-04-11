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Юлия Ковальчук призналась как зовут её дочь

Юлия Ковальчук наконец перестала скрывать имя дочери. Певица призналась, что пол и имя девочки ей приснилось на раннем сроке беременности.

Юлия Ковальчук призналась как зовут её дочь


Скоро дочери Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова исполнится полгода. Накануне события родители приготовили девочке красивое платье, которое Юлия Ковальчук продемонстрировала в Instagram.

Также певица наконец сообщила фолловерам имя своей дочери. Ранее звёздные родители тщательно его скрывали.

Девочку зовут Амели и это имя Юлии Ковальчук приснилось на раннем сроке беременности. Проснувшись, она сообщила Алексею Чумакову, что у них родится именно девочка и её будут звать Амели. Позже процедура УЗИ лишь подтвердила пол ребёнка, а с именем Амели Чумаков сразу с удовольствием согласился.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 10:34
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