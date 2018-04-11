Юлия Ковальчук призналась как зовут её дочь

Скоро дочери Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова исполнится полгода. Накануне события родители приготовили девочке красивое платье, которое Юлия Ковальчук продемонстрировала в Instagram.Также певица наконец сообщила фолловерам имя своей дочери. Ранее звёздные родители тщательно его скрывали.Девочку зовут Амели и это имя Юлии Ковальчук приснилось на раннем сроке беременности. Проснувшись, она сообщила Алексею Чумакову, что у них родится именно девочка и её будут звать Амели. Позже процедура УЗИ лишь подтвердила пол ребёнка, а с именем Амели Чумаков сразу с удовольствием согласился.