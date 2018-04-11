Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в купальнике
Дочери экс-участницы «ВИАгры» Веры Брежневой Соне Киперман всего 17 лет, но она уже поражает воображение поклонников своей совершенной фигуркой.
Сейчас Соня с подругой отдыхает на Карибах и делится пляжными фото в Instagram.
Фанаты не замедлили с комплиментами и посчитали, что фигура у наследницы Брежневой не хуже, чем у звездной мамы.
«Модель Victoria’s Secret нервно курит в сторонке! Элегантность», «Красотка», «Я знаю пароль, я вижу ориентир... Почти как мама в этом клипе! Очень красивая девушка», - написали фолловеры.
Напомним, что в начале года Соня Киперман переехала жить в США, а ее знаменитая мам теперь навещается дочку и делится в Сети совместными фото.
Сейчас Соня с подругой отдыхает на Карибах и делится пляжными фото в Instagram.
Фанаты не замедлили с комплиментами и посчитали, что фигура у наследницы Брежневой не хуже, чем у звездной мамы.
«Модель Victoria’s Secret нервно курит в сторонке! Элегантность», «Красотка», «Я знаю пароль, я вижу ориентир... Почти как мама в этом клипе! Очень красивая девушка», - написали фолловеры.
Напомним, что в начале года Соня Киперман переехала жить в США, а ее знаменитая мам теперь навещается дочку и делится в Сети совместными фото.