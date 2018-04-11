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Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в купальнике

Дочери экс-участницы «ВИАгры» Веры Брежневой Соне Киперман всего 17 лет, но она уже поражает воображение поклонников своей совершенной фигуркой.

Сейчас Соня с подругой отдыхает на Карибах и делится пляжными фото в Instagram.

Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в купальнике

Фанаты не замедлили с комплиментами и посчитали, что фигура у наследницы Брежневой не хуже, чем у звездной мамы.

Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в купальнике

«Модель Victoria’s Secret нервно курит в сторонке! Элегантность», «Красотка», «Я знаю пароль, я вижу ориентир... Почти как мама в этом клипе! Очень красивая девушка», - написали фолловеры.

Напомним, что в начале года Соня Киперман переехала жить в США, а ее знаменитая мам теперь навещается дочку и делится в Сети совместными фото.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:32
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