Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в купальнике

Сейчас Соня с подругой отдыхает на Карибах и делится пляжными фото в Instagram.Фанаты не замедлили с комплиментами и посчитали, что фигура у наследницы Брежневой не хуже, чем у звездной мамы., - написали фолловеры.Напомним, что в начале года Соня Киперман переехала жить в США, а ее знаменитая мам теперь навещается дочку и делится в Сети совместными фото.