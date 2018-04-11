Маша Кохно подтвердила беременность Майи Донцовой

В коротком видео девушки сидят в баре и их голоса заглушает громкая музыка, но при этом Кохно подтвердила «интересное положение» своей подруги и продемонстрировала грейпфрутовый сок, который пьет вместе с Донцовой.Не все поверили в беременность Майи, но, тем не менее, многие пожелали ей счастья и посоветовали не «вешаться на шею» Купину.Фанаты Донцовой встали на защиту своего кумира и ответили хейтерам, что не все беременные лежат на кровати., - пишут в комментариях фолловеры.Напомним, что Майя Донцова намекнула на беременность от Алексея Купина и вовсю готовится вить гнездо. Тогда как парень не готов к семейной жизни, о чем прямо и заявляет девушке.