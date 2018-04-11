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Маша Кохно подтвердила беременность Майи Донцовой

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно ответила на вопросы пользователей о беременности участницы телестройки Майи Донцовой.

В коротком видео девушки сидят в баре и их голоса заглушает громкая музыка, но при этом Кохно подтвердила «интересное положение» своей подруги и продемонстрировала грейпфрутовый сок, который пьет вместе с Донцовой.

Маша Кохно подтвердила беременность Майи Донцовой

Не все поверили в беременность Майи, но, тем не менее, многие пожелали ей счастья и посоветовали не «вешаться на шею» Купину.

Фанаты Донцовой встали на защиту своего кумира и ответили хейтерам, что не все беременные лежат на кровати.

«Кто-то летает беременной до самых родов. Ее дело, ее здоровье, и ей самой думать будет ли это клуб или плед, пить ей или не пить», - пишут в комментариях фолловеры.
Напомним, что Майя Донцова намекнула на беременность от Алексея Купина и вовсю готовится вить гнездо. Тогда как парень не готов к семейной жизни, о чем прямо и заявляет девушке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:22
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