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Виктория Дайнеко чувствовала свою привлекательность даже когда весила на 10 кг больше

Известная исполнительница Виктория Дайнеко призналась поклонникам в Сети, что чувствовала себя прекрасно даже в то время, когда весила на 10 кг больше. Певица прикрепила к публикации давнишнюю фотографию, на которой выглядит гораздо крупнее нынешних размеров.

Виктория Дайнеко чувствовала свою привлекательность даже когда весила на 10 кг больше

Виктория Дайнеко является любимицей тысяч слушателей, которые также активно следят за её активностью в социальной сети Instagram. Именно там певица накануне опубликовала давнишнюю фотографию в довольно откровенном наряде, на которой, как сама призналась, не только выглядит крупнее теперешних размеров, но и весит почти на 10 кг больше, чем сейчас.

Фанаты с восторгом отметили, что в большем весе Виктория Дайнеко и выглядела более привлекательно, с чем согласилась и сама артистка, заявив, что тогда ощущала себя очень даже комфортно и осознавала свою привлекательность. В комментариях к публикации подписчики знаменитости советовали ей немного набрать в весе, а кто-то отметил, что ей всего лишь стоит держать ту форму, которая есть сейчас.

Ранее Викторию Дайнеко подозревали в анорексии, но певица твёрдо заявила, что никогда не доводила себя до такого состояния, а её временами чрезмерная худоба легко объясняется плотным концертным графиком.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:21
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