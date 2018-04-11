Виктория Дайнеко чувствовала свою привлекательность даже когда весила на 10 кг больше

Виктория Дайнеко является любимицей тысяч слушателей, которые также активно следят за её активностью в социальной сети Instagram. Именно там певица накануне опубликовала давнишнюю фотографию в довольно откровенном наряде, на которой, как сама призналась, не только выглядит крупнее теперешних размеров, но и весит почти на 10 кг больше, чем сейчас.Фанаты с восторгом отметили, что в большем весе Виктория Дайнеко и выглядела более привлекательно, с чем согласилась и сама артистка, заявив, что тогда ощущала себя очень даже комфортно и осознавала свою привлекательность. В комментариях к публикации подписчики знаменитости советовали ей немного набрать в весе, а кто-то отметил, что ей всего лишь стоит держать ту форму, которая есть сейчас.Ранее Викторию Дайнеко подозревали в анорексии, но певица твёрдо заявила, что никогда не доводила себя до такого состояния, а её временами чрезмерная худоба легко объясняется плотным концертным графиком.