"Роснефть" приступила к выпуску экологического бензина "Евро-6"

Компания в начале проекта, касающегося улучшения качества бензина, выделяет две марки, а именно АИ-95-К5, а также ATUM – 95 “Евро 6”. Они поступят вскоре в розничную продажу действующей сети в Башкортостане. Топливо разработали специалисты с жесткими требованиями, новыми технологиями по различным показателям. Представителями компании отмечается, что марка “Евро 6” имеет наличие серы, дающее меньше бензола, токсичности выхлопных газов, уменьшенную коррозию, нагар двигателя, низкую концентрацию смол.Это всё обеспечивает более качественную работу всех систем авто, а в особенности двигателя, предотвращая его износ, вредные отложения на деталях до 13%. Уменьшено также содержание самых токсичных соединений больше чем на 10%.