Муж Ксении Бородиной посмеялся над «богатой быдлотой»
Супруг прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – Курбан Омаров пожаловался своим подписчикам на бессонные ночи.
Несколько часов назад бизнесмен опубликовал в личном микроблоге новую фотографию, под которой пожаловался своим поклонникам на бессонницу. По словам Курбана, именно социальными сетями он отвлекается от локомотива бесполезных идей и мыслей.
Нужно сказать, что мало кто обратил внимание на саму суть нового поста супруга Ксении Бородиной. Подписчики Курбана просто начали советовать мужчине, что делать, чтобы не только сразу же засыпать, но и хорошо спать.
Кто-то посоветовал Омарову начать заниматься йогой, кто-то считать в обратном порядке, а кто-то и вовсе порекомендовал бизнесмену побольше молится, ведь потом его сон будет очень крепким и защищенным. Жаль только, что многие позабыли, что муж телеведущей мусульманин.
Несколько часов назад бизнесмен опубликовал в личном микроблоге новую фотографию, под которой пожаловался своим поклонникам на бессонницу. По словам Курбана, именно социальными сетями он отвлекается от локомотива бесполезных идей и мыслей.
«Сначала он был ничего не представляющей из себя деревяшкой. Кого то умолял, где то просил, кому то служил.Чуть позже удача улыбнулась и вот он уже орет на официанта в ресторане.Немного задирает голову, медленно улыбается и часто рассказывает о том как крут. Не понимая, что такое поведение при достатке выдает его прошлое. Я сейчас говорю о том кого вы хорошо знаете потому, что у каждого есть такой знакомый. А если нет то зайдите в инстаграм. Что я хотел сказать? Ничего! Просто у меня бессонница и я отвлекаюсь ерундой от локомотива ненужных мыслей. Расскажите как ложиться закрывать глаза и сразу засыпать? Я так и не научился», - решил порассуждать Омаров во время бессонницы.
Нужно сказать, что мало кто обратил внимание на саму суть нового поста супруга Ксении Бородиной. Подписчики Курбана просто начали советовать мужчине, что делать, чтобы не только сразу же засыпать, но и хорошо спать.
Кто-то посоветовал Омарову начать заниматься йогой, кто-то считать в обратном порядке, а кто-то и вовсе порекомендовал бизнесмену побольше молится, ведь потом его сон будет очень крепким и защищенным. Жаль только, что многие позабыли, что муж телеведущей мусульманин.