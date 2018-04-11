Муж Ксении Бородиной посмеялся над «богатой быдлотой»

«Сначала он был ничего не представляющей из себя деревяшкой. Кого то умолял, где то просил, кому то служил.Чуть позже удача улыбнулась и вот он уже орет на официанта в ресторане.Немного задирает голову, медленно улыбается и часто рассказывает о том как крут. Не понимая, что такое поведение при достатке выдает его прошлое. Я сейчас говорю о том кого вы хорошо знаете потому, что у каждого есть такой знакомый. А если нет то зайдите в инстаграм. Что я хотел сказать? Ничего! Просто у меня бессонница и я отвлекаюсь ерундой от локомотива ненужных мыслей. Расскажите как ложиться закрывать глаза и сразу засыпать? Я так и не научился», - решил порассуждать Омаров во время бессонницы.

Несколько часов назад бизнесмен опубликовал в личном микроблоге новую фотографию, под которой пожаловался своим поклонникам на бессонницу. По словам Курбана, именно социальными сетями он отвлекается от локомотива бесполезных идей и мыслей.Нужно сказать, что мало кто обратил внимание на саму суть нового поста супруга Ксении Бородиной. Подписчики Курбана просто начали советовать мужчине, что делать, чтобы не только сразу же засыпать, но и хорошо спать.Кто-то посоветовал Омарову начать заниматься йогой, кто-то считать в обратном порядке, а кто-то и вовсе порекомендовал бизнесмену побольше молится, ведь потом его сон будет очень крепким и защищенным. Жаль только, что многие позабыли, что муж телеведущей мусульманин.