Знаменитый продюсер Арам Арчер восхищается работоспособностью Ольги Бузовой

«Моя хрупкая девочка @buzova86... Поражаюсь постоянно твоей энергии и работоспособности. #buzcoin презентовала @buzcoin /pre Ico 18 апреля/, скоро открытие твоего первого ресторана, запись и релиз 2-го альбома, съемки в новом шоу #тнт», - написал Арам.

Мужчина посвятил ведущей «Дома-2» восторженный пост в своем Инстаграме.Также он добавил, что помимо всего прочего у Ольши идет подготовка к большому «сольнику», запланированному на осень, а также рекламные съёмки, контракты, работа в «Доме-2» и очень плотный гастрольный график.И на самом деле, при такой загруженности по времени очень трудно успевать делать столько много дел, уделяя внимание сну лишь во время авиа-перелетов. Помимо неимоверной трудоспособности, звезда телестройки выработала настолько суровую дисциплинированность, благодаря которой она ни разу не сорвала график выступлений, интервью, съемок и других мероприятий.