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Знаменитый продюсер Арам Арчер восхищается работоспособностью Ольги Бузовой

Известный продюсер, а также руководитель команды Ольги Бузововой не перестает восхищаться бешенной работоспособностью теледивы, умением концентрироваться и строго соблюдать планы и графики, которые у Бузовой расписаны до 2020 года.

Знаменитый продюсер Арам Арчер восхищается работоспособностью Ольги Бузовой

Мужчина посвятил ведущей «Дома-2» восторженный пост в своем Инстаграме.

«Моя хрупкая девочка @buzova86... Поражаюсь постоянно твоей энергии и работоспособности. #buzcoin презентовала @buzcoin /pre Ico 18 апреля/, скоро открытие твоего первого ресторана, запись и релиз 2-го альбома, съемки в новом шоу #тнт», - написал Арам.

Также он добавил, что помимо всего прочего у Ольши идет подготовка к большому «сольнику», запланированному на осень, а также рекламные съёмки, контракты, работа в «Доме-2» и очень плотный гастрольный график.

И на самом деле, при такой загруженности по времени очень трудно успевать делать столько много дел, уделяя внимание сну лишь во время авиа-перелетов. Помимо неимоверной трудоспособности, звезда телестройки выработала настолько суровую дисциплинированность, благодаря которой она ни разу не сорвала график выступлений, интервью, съемок и других мероприятий.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:01
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