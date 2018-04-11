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Денис Клявер помог девочке из Сети обрести «настоящих» друзей

Музыкант и певец Денис Клявер помог девочке из Сети обрести новых «настоящих» друзей. Артист снял её в качестве главной героини в новом клипе на композицию «Давай спасём этот мир».

Денис Клявер помог девочке из Сети обрести «настоящих» друзей

Денис Клявер не скрывает того, что новая песня написана на основе наблюдений за современным миром, в особенности за тем, как часто люди выносят виртуальный мир на первое место. Певец презентовал новый клип «Давай спасём этот мир», а также надеется, что таким образом помог маленькой девочке из Сети обрести новых «настоящих» друзей. Юная героиня нового ролика артиста ранее потрясла пользователей интернет-пространства своим трогательным обращением, в котором призналась, что расстроена, ведь на её фан-встречу никто не пришёл.

Сам Денис Клявер считает, что девочка растёт очень искренним и открытым человеком, но ей не хватает «реальных» друзей. Новая песня исполнителя, в главной роли с маленькой девочкой, может найти отклик в сердце каждого человека, понимающего, сколько времени он тратит впустую на социальные сети, забывая тем самым о самом важном — о семье и близких.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:01
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