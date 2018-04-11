Денис Клявер помог девочке из Сети обрести «настоящих» друзей

Денис Клявер не скрывает того, что новая песня написана на основе наблюдений за современным миром, в особенности за тем, как часто люди выносят виртуальный мир на первое место. Певец презентовал новый клип «Давай спасём этот мир», а также надеется, что таким образом помог маленькой девочке из Сети обрести новых «настоящих» друзей. Юная героиня нового ролика артиста ранее потрясла пользователей интернет-пространства своим трогательным обращением, в котором призналась, что расстроена, ведь на её фан-встречу никто не пришёл.Сам Денис Клявер считает, что девочка растёт очень искренним и открытым человеком, но ей не хватает «реальных» друзей. Новая песня исполнителя, в главной роли с маленькой девочкой, может найти отклик в сердце каждого человека, понимающего, сколько времени он тратит впустую на социальные сети, забывая тем самым о самом важном — о семье и близких.