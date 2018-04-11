Audi представила новую версию универсала A6 Avant

Особенность универсала Audi A6 Avant является решётка радиатора, вместимость багажника на 1 680 л, массивный кузов. Коэффициент аэродинамического сопротивления достигает 0,27. Модель наделили светодиодной оптикой, HD Matrix LED. Предоставляется выбор между 4-мя подвесками: стандартная, спортивная, адаптивная пневматическая и подвеска с регулируемыми амортизаторами. Audi A6 Avant наделили салоном и моторами, как и в одноименном седане. Будет представлено много вариации обивки салона: кожа Valcona, натуральное дерево и т.д. Версия в базе получит электропривод багажника, улучшенное рулевое колесо особые настилы под крепления багажа.Дополнительное оснащение включает ионизатор воздуха, Bang & Olufsen, системы помощи водителю, полный привод, панорамный люк, системы обогрева/вентиляции/массажа передних кресел.