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Дарья Пынзарь с красными волосами удивила фанатов

Бывшая звезда эпатажного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь порадовала поклонников довольно необычным образом.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже не является участницей скандально-известной телестройки, за ее жизнью продолжает по-прежнему следить большое количество телезрителей. Ежедневно Дарья обновляет свой личный микроблог, где на сегодняшний день на нее уже подписано почти 3 миллиона людей.

Дарья Пынзарь с красными волосами удивила фанатов

Несколько часов назад Пынзарь обнародовала у себя на страничке новые снимки, которые просто-таки шокировали некоторых пользователей Сети. На фотографиях девушка запечатлена в бордовом длинном платье с большим разрезом и глубоким декольте. Тем не менее, не откровенный наряд Дарьи стал предметом для обсуждений, а цвет ее волос.

«А почему бы и нет? Подумали мы и сделали фотокарточки с алыми волосами... дали мечте ход! Как думаете мне идёт?», - написала под одной из последний публикаций экс-участница «Дома-2».

Нужно сказать, что не всем поклонникам Дарьи понравился ее новый образ, а некоторые даже заявили, что с такими волосами девушка похожа на порно звезду.

Дарья Пынзарь с красными волосами удивила фанатов

«На порно звезду смахиваешь», «Ужас,уродство», «Ужасно!!!! смешно!!!! Пынзарь Даша накаченная кукла! с каждым днём убеждаешься, что нет естественной красоты в ней», «Дашенька, очень жаль что не осталось тебя настоящей. Ты сама по себе была красоточка. Это не моё дело конечно. Но я бы просто не узнала тебя без подпеси. Ты совершенно изменилась», «Идёт-то идёт, но уж слишком всё надуманно и искусственно...», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:44
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