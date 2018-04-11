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Актёр сериала «Литейный» сядет в тюрьму за жестокое убийство супруги

В СМИ появилась информация о том, что актёр нашумевшего телевизионного сериала «Литейный» отправится в тюрьму за жестокое убийство собственной супруги. Ломоносовский суд приговорил Константина Кордо-Сысоева к 11 годам отбывания в колонии строгого режима.

Актёр сериала «Литейный» сядет в тюрьму за жестокое убийство супруги

В 2016 году в семьей Константина Кордо-Сысоева случилась страшная трагедия. Стало известно о жестоком убийстве его супруги Натальи, тело которой нашли в одном из садоводств Ленобласти. Тогда все подозрения упали именно на актёра, который, по мнению родственников убитой, ревновал её и подозревал в изменах.

По мнению друзей актёра сериала «Литейный», он не мог совершить такое жестокое преступление, ведь, по данным правоохранителей, женщину до смерти забили палкой с гвоздями. Пока шло следствие родственники и коллеги пытались оправдать Константина Кордо-Сысоева в глазах публики, призывая не верить тому, что он мог соершить убийство собственной жены.

Несмотря на то, что сам актёр так и не сознался в том, что именно он виновен в произошедшем, на заседании в Ломоносовском суде было вынесено решение признать его виновным. Теперь эпизодический актёр «Литейного» будет переведён в колонию строгого режима, в которой ему предстоит провести в заключении 11 лет.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:34
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