Актёр сериала «Литейный» сядет в тюрьму за жестокое убийство супруги

В 2016 году в семьей Константина Кордо-Сысоева случилась страшная трагедия. Стало известно о жестоком убийстве его супруги Натальи, тело которой нашли в одном из садоводств Ленобласти. Тогда все подозрения упали именно на актёра, который, по мнению родственников убитой, ревновал её и подозревал в изменах.По мнению друзей актёра сериала «Литейный», он не мог совершить такое жестокое преступление, ведь, по данным правоохранителей, женщину до смерти забили палкой с гвоздями. Пока шло следствие родственники и коллеги пытались оправдать Константина Кордо-Сысоева в глазах публики, призывая не верить тому, что он мог соершить убийство собственной жены.Несмотря на то, что сам актёр так и не сознался в том, что именно он виновен в произошедшем, на заседании в Ломоносовском суде было вынесено решение признать его виновным. Теперь эпизодический актёр «Литейного» будет переведён в колонию строгого режима, в которой ему предстоит провести в заключении 11 лет.