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Хейтеры продолжают смеяться над Курбаном Омаровым из-за его детских ошибок

В одной из групп в Instagram пользователи высмеяли супруга ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбана Омарова, который продолжает делать ошибки в своих постах.

В комментариях подписчики поддержали эту публикацию, отметив что Курбан» «взрослый мужик а постит всякую ерунду».

Хейтеры продолжают смеяться над Курбаном Омаровым из-за его детских ошибок

Хейтеры насчитали не менее 6 ошибок в тексте Курбана, который позиционирует себя удачливым бизнесменом.

Хейтеры продолжают смеяться над Курбаном Омаровым из-за его детских ошибок

«Я в Ваших двух предложениях 4 ошибки насчитала.. Печально все это..», «Насчитала 7, Карл (!), ошибок. Не много ли для гуру бизнеса и великого психолога?», - сокрушаются пользователи.

Недоброжелатели отмечают, что Омаров по жизни строит из себя «алмазного короля-бизнесмена-психолого», а по факту он неуч и лентяй, который любит покуражиться и побегать по «бабам и барам».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:35
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