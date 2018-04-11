Хейтеры продолжают смеяться над Курбаном Омаровым из-за его детских ошибок
В одной из групп в Instagram пользователи высмеяли супруга ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбана Омарова, который продолжает делать ошибки в своих постах.
В комментариях подписчики поддержали эту публикацию, отметив что Курбан» «взрослый мужик а постит всякую ерунду».
Хейтеры насчитали не менее 6 ошибок в тексте Курбана, который позиционирует себя удачливым бизнесменом.
«Я в Ваших двух предложениях 4 ошибки насчитала.. Печально все это..», «Насчитала 7, Карл (!), ошибок. Не много ли для гуру бизнеса и великого психолога?», - сокрушаются пользователи.
Недоброжелатели отмечают, что Омаров по жизни строит из себя «алмазного короля-бизнесмена-психолого», а по факту он неуч и лентяй, который любит покуражиться и побегать по «бабам и барам».
В комментариях подписчики поддержали эту публикацию, отметив что Курбан» «взрослый мужик а постит всякую ерунду».
Хейтеры насчитали не менее 6 ошибок в тексте Курбана, который позиционирует себя удачливым бизнесменом.
«Я в Ваших двух предложениях 4 ошибки насчитала.. Печально все это..», «Насчитала 7, Карл (!), ошибок. Не много ли для гуру бизнеса и великого психолога?», - сокрушаются пользователи.
Недоброжелатели отмечают, что Омаров по жизни строит из себя «алмазного короля-бизнесмена-психолого», а по факту он неуч и лентяй, который любит покуражиться и побегать по «бабам и барам».