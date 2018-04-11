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Проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не разжалобили зрителей

Алексей Купин и Роман Капаклы до сих пор не вышли на связь с Майей Донцовой и Мариной Африкантовой.

Несколько дней назад Леша и Рома все-таки улетели вместе отдыхать в Египет. Однако на данный момент возлюбленных парней беспокоит не отпуск своих избранников, а то, что молодые люди не сообщили им о своем прибытии. Купин и Капаклы не только не звонят и не пишут девушкам сообщения, но и даже не отвечают Майе и Марине на их звонки и смс.

Проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не разжалобили зрителей

Такой некрасивый поступок Алексея и Романа, как выяснилось, очень напрягает участниц. Как бы то ни было, но больше всего Донцовой и Африкантовой не нравится то, что молодые люди покинули их в тот самый момент, когда начался глобальный переезд. Девушкам приходится самостоятельно собирать очень много вещей, которые потом им нужно перенести в комнату, где, как оказалось, они будут жить вместе, ведь отстаивать отдельные апартаменты было некому.

Марина уже даже начала жаловаться своим подписчикам, что ее не устраивает то, что все ребята живут по отдельным комнатам, а ей приходится ютиться в одной с Майей.

Проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не разжалобили зрителей

«Мы с Майей в шоке от того, что происходит!.. Сегодня глобальный переезд из общего дома в дом Блюмов. И мы с Майей, две девочки, собираем вещи за четверых, а у нас больше всего вещей, и будем жить, получается, в одной комнате, а не как все, в отдельных. Так как нет наших парней, которые могут отстоять наши пары! Ждём ответа от них», - рассказала Африкантова поклонникам.

Нужно сказать, что фолловеры Сети вдоволь не только посмеялись над грустным постом Марины, но и вовсю поиронизировали над блондинкой. Некоторые пользователи даже указали Африкантовой на то, что она может не тянуть за собой большое количество вещей, а просто раздать их действительно нуждающимся. А кое-кто даже посоветовал девушке побеспокоиться не о «рекламном барахле», а о своей отце.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:24
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