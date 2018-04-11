Проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не разжалобили зрителей

«Мы с Майей в шоке от того, что происходит!.. Сегодня глобальный переезд из общего дома в дом Блюмов. И мы с Майей, две девочки, собираем вещи за четверых, а у нас больше всего вещей, и будем жить, получается, в одной комнате, а не как все, в отдельных. Так как нет наших парней, которые могут отстоять наши пары! Ждём ответа от них», - рассказала Африкантова поклонникам.

Несколько дней назад Леша и Рома все-таки улетели вместе отдыхать в Египет. Однако на данный момент возлюбленных парней беспокоит не отпуск своих избранников, а то, что молодые люди не сообщили им о своем прибытии. Купин и Капаклы не только не звонят и не пишут девушкам сообщения, но и даже не отвечают Майе и Марине на их звонки и смс.Такой некрасивый поступок Алексея и Романа, как выяснилось, очень напрягает участниц. Как бы то ни было, но больше всего Донцовой и Африкантовой не нравится то, что молодые люди покинули их в тот самый момент, когда начался глобальный переезд. Девушкам приходится самостоятельно собирать очень много вещей, которые потом им нужно перенести в комнату, где, как оказалось, они будут жить вместе, ведь отстаивать отдельные апартаменты было некому.Марина уже даже начала жаловаться своим подписчикам, что ее не устраивает то, что все ребята живут по отдельным комнатам, а ей приходится ютиться в одной с Майей.Нужно сказать, что фолловеры Сети вдоволь не только посмеялись над грустным постом Марины, но и вовсю поиронизировали над блондинкой. Некоторые пользователи даже указали Африкантовой на то, что она может не тянуть за собой большое количество вещей, а просто раздать их действительно нуждающимся. А кое-кто даже посоветовал девушке побеспокоиться не о «рекламном барахле», а о своей отце.