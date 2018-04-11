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Бывший сожитель Либерж Кпадону добивается расположения Лены Хроминой

Экс-любовник темнокожей участницы «Дом-2» Либерж Кпадону Иван Барзиков решил оказать поддержку Лене Хроминой.

Как известно, в последнее время Лене не очень сладко, ведь даже с уходом Саймона Марданшина, у Хроминой на проекте осталось много недоброжелателей.

Бывший сожитель Либерж Кпадону добивается расположения Лены Хроминой

Многие из них готовы гнобить коллегу и даже способствовать скорейшему выдворению Хроминой за Периметр.

За девушку вступился Иван Барзиков, который назвал остальных участников «крысиными натурами», а также дал понять Лене, что не стоит опускать руки и в ближайшее время к ней придет счастье в виде порядочного парня.

Бывший сожитель Либерж Кпадону добивается расположения Лены Хроминой

Многие поклонники телестройки сразу поняли, что Барзиков намекает на себя, что и не удивительно, ведь Хромина вполне в его вкусе, да и он свободен от других отношений.

Фанаты поддержали Ивана, а хейтеры предостерегли Елену, что «этот прямо в морду бьет».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:16
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