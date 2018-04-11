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Виктор Логинов надеется, что следующая свадьба станет последней в его жизни

Популярный актёр Виктор Логинов надеется, что следующая свадьба станет последней в его жизни. Знаменитость уже три раза разводился, поэтому теперь не спешит сразу делать предложение своей новой возлюбленной.

Виктор Логинов надеется, что следующая свадьба станет последней в его жизни

Известный многим телезрителям по сериалу «Счастливы вместе» актёр Виктор Логинов хочет сыграть последнюю в своей жизни свадьбу. Как оказалось, ему, как мужчине, пережившему уже три развода, теперь хочется хорошо обдумать и взвесить все «за» и «против» перед принятием важного решения.

Сейчас актёр снова состоит в отношениях, но признаётся, что не хочет торопить события, а также спешить звать свою девушку замуж. Для Логинова ныне очень важно присмотреться к человеку, убедиться в том, что им обоим этот брак действительно нужен, но несмотря на всё это, признаётся, что желание сделать возлюбленную своей женой всё же есть. Теперь актёр мечтает о том, чтобы эта свадьба, если она состоится, стала последней в его жизни.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:10
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