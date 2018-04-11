Зрители «Дом-2» нашли доказательства, что Ольга Рапунцель не рожала сама

Хейтеры по-прежнему утверждают, что Рапа инсценировала собственные роды, а ребенка просто удочерили.Антифанаты семьи Рапунцелей не сомневаются, что появление дочки у них вызвано только желанием достичь высоких рейтингов.В доказательство хейтеры приводят следующие факты: родзал был похож на гостиничный номер, врачи не помогали роженице, а открыто смеялись и позировали на камеру, на Дмитренко не надели стерильный халат и шапочку.Зрители недовольны, что их держат за идиотов, которые «поведутся на любую мякину». Оттого мало у кого возникает чувство умиления, при взгляде на новоиспеченных родителей, ведь мало кто верил как в беременность, так и в последующие роды.