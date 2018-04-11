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Зрители «Дом-2» нашли доказательства, что Ольга Рапунцель не рожала сама

Даже выписка из роддома с дочкой не убедила поклонников реалити-шоу «Дом-2» в том, что Ольга Рапунцель родила сама.

Хейтеры по-прежнему утверждают, что Рапа инсценировала собственные роды, а ребенка просто удочерили.

Зрители «Дом-2» нашли доказательства, что Ольга Рапунцель не рожала сама

Антифанаты семьи Рапунцелей не сомневаются, что появление дочки у них вызвано только желанием достичь высоких рейтингов.

В доказательство хейтеры приводят следующие факты: родзал был похож на гостиничный номер, врачи не помогали роженице, а открыто смеялись и позировали на камеру, на Дмитренко не надели стерильный халат и шапочку.

Зрители «Дом-2» нашли доказательства, что Ольга Рапунцель не рожала сама

Зрители недовольны, что их держат за идиотов, которые «поведутся на любую мякину». Оттого мало у кого возникает чувство умиления, при взгляде на новоиспеченных родителей, ведь мало кто верил как в беременность, так и в последующие роды.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:06
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