Глава Volkswagen Маттиас Мюллер подал в отставку

Мюллера может заменить Херберт Дис, который сейчас в концерне занимает высокую должность. Сейчас неизвестно, почему происходит данная смена главы компании. На этот пост Мюллер пришел в 2015 году. Уйти со своей должности Маттиасу пришлось из-за «дизельгейта». Volkswagen AG в 2015 году не смог скрыть использование на авто своих марок специального ПО, снижавшего показатели вредных выбросов. Производитель смог реализовать свои авто в условиях экологических ужесточившихся норм.Специальные службы установили, что Volkswagen AG реализовал 11 000 000 авто с некорректным ПО. В рамках скандала немецкая прокуратура выдвинула Мартину Винтеркорну обвинение в мошенничестве. По мнению следствия, топ-менеджер знал про данные махинации.