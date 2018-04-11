Глава Volkswagen Маттиас Мюллер подал в отставку
Маттиас Мюллер - глава немецкой компании Volkswagen AG, покидает свой пост. Решение касательно смены гендиректора Volkswagen AG должны принять 20 апреля во время заседания наблюдательного совета автопроизводителя.
Мюллера может заменить Херберт Дис, который сейчас в концерне занимает высокую должность. Сейчас неизвестно, почему происходит данная смена главы компании. На этот пост Мюллер пришел в 2015 году. Уйти со своей должности Маттиасу пришлось из-за «дизельгейта». Volkswagen AG в 2015 году не смог скрыть использование на авто своих марок специального ПО, снижавшего показатели вредных выбросов. Производитель смог реализовать свои авто в условиях экологических ужесточившихся норм.
Специальные службы установили, что Volkswagen AG реализовал 11 000 000 авто с некорректным ПО. В рамках скандала немецкая прокуратура выдвинула Мартину Винтеркорну обвинение в мошенничестве. По мнению следствия, топ-менеджер знал про данные махинации.
Мюллера может заменить Херберт Дис, который сейчас в концерне занимает высокую должность. Сейчас неизвестно, почему происходит данная смена главы компании. На этот пост Мюллер пришел в 2015 году. Уйти со своей должности Маттиасу пришлось из-за «дизельгейта». Volkswagen AG в 2015 году не смог скрыть использование на авто своих марок специального ПО, снижавшего показатели вредных выбросов. Производитель смог реализовать свои авто в условиях экологических ужесточившихся норм.
Специальные службы установили, что Volkswagen AG реализовал 11 000 000 авто с некорректным ПО. В рамках скандала немецкая прокуратура выдвинула Мартину Винтеркорну обвинение в мошенничестве. По мнению следствия, топ-менеджер знал про данные махинации.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40