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Глава Volkswagen Маттиас Мюллер подал в отставку

Маттиас Мюллер - глава немецкой компании Volkswagen AG, покидает свой пост. Решение касательно смены гендиректора Volkswagen AG должны принять 20 апреля во время заседания наблюдательного совета автопроизводителя.

Глава Volkswagen Маттиас Мюллер подал в отставку

Мюллера может заменить Херберт Дис, который сейчас в концерне занимает высокую должность. Сейчас неизвестно, почему происходит данная смена главы компании. На этот пост Мюллер пришел в 2015 году. Уйти со своей должности Маттиасу пришлось из-за «дизельгейта». Volkswagen AG в 2015 году не смог скрыть использование на авто своих марок специального ПО, снижавшего показатели вредных выбросов. Производитель смог реализовать свои авто в условиях экологических ужесточившихся норм.

Специальные службы установили, что Volkswagen AG реализовал 11 000 000 авто с некорректным ПО. В рамках скандала немецкая прокуратура выдвинула Мартину Винтеркорну обвинение в мошенничестве. По мнению следствия, топ-менеджер знал про данные махинации.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
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