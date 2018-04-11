Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня подружилась со слоном

«Бесконечная красота!!! Так много любви в этих глазах..Эта слониха меня пленила, сколько любви было в ее глазах..это невероятно!», - написала под фото Виктория.

«Вика Вы красавица! Роскошная и справедливая женщина, не обращайте внимания на негативные комментарии, в людях которые их пишут только зависть и злость», «Очень красивый снимок», «Какая душевная у вас атмосфера!», «Такая удивительная фотография, которая отражает столько чувств и эмоций», «Очень красивое фото! Наполненное чувствами!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Виктория ушла за ворота скандального реалити-шоу больше 10 лет назад, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день девушка обновляет личный микроблог, наполняя его свежими и очень яркими фотографиями и видеороликами, которые, конечно же, зачастую вызывают восторг у подписчиков.Несколько часов назад Боня опубликовала у себя на страничке новый снимок, на котором светловолосая красавица запечатлена в компании большого слона.Нужно сказать, что большому количеству фанатов экс-участницы эпатажного телепроекта очень понравилась одна из последних ее публикаций, а некоторые даже посоветовали Боне не обращать внимание на негативные комментарии, которые так часто пишут недоброжелатели в Сети.Отметим, что новое фото Виктории за считанные часы набрало чуть больше 40 тысяч лайков.