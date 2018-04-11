АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня подружилась со слоном

Бывшая звезда прославленной телестройки «Дом-2» Виктория Боня порадовала своих поклонников свежей фотографией.

Несмотря на то, что Виктория ушла за ворота скандального реалити-шоу больше 10 лет назад, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день девушка обновляет личный микроблог, наполняя его свежими и очень яркими фотографиями и видеороликами, которые, конечно же, зачастую вызывают восторг у подписчиков.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня подружилась со слоном

Несколько часов назад Боня опубликовала у себя на страничке новый снимок, на котором светловолосая красавица запечатлена в компании большого слона.

«Бесконечная красота!!! Так много любви в этих глазах..Эта слониха меня пленила, сколько любви было в ее глазах..это невероятно!», - написала под фото Виктория.

Нужно сказать, что большому количеству фанатов экс-участницы эпатажного телепроекта очень понравилась одна из последних ее публикаций, а некоторые даже посоветовали Боне не обращать внимание на негативные комментарии, которые так часто пишут недоброжелатели в Сети.

Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня подружилась со слоном

«Вика Вы красавица! Роскошная и справедливая женщина, не обращайте внимания на негативные комментарии, в людях которые их пишут только зависть и злость», «Очень красивый снимок», «Какая душевная у вас атмосфера!», «Такая удивительная фотография, которая отражает столько чувств и эмоций», «Очень красивое фото! Наполненное чувствами!», - пишут комментаторы.

Отметим, что новое фото Виктории за считанные часы набрало чуть больше 40 тысяч лайков.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lada вошла в рейтинг ТОП-50 самых популярных авто
Ирина Безрукова посетила передачу «Судьба
Юлия Ковальчук призналась как зовут её дочь
Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в
Telegram передал «ключи» для расшифровки личной
Маша Кохно подтвердила беременность Майи Донцовой
Виктория Дайнеко чувствовала свою
В Пензенской области в школе 6 детей отравились
Составлен список самых гостеприимных городов
Муж Ксении Бородиной посмеялся над «богатой
Знаменитый продюсер Арам Арчер восхищается
Денис Клявер помог девочке из Сети обрести
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов,
Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя
Валерия откровенно рассказала о браке с Ярошевским
Дарья Пынзарь с красными волосами удивила фанатов
Хейтеры продолжают смеяться над Курбаном Омаровым
Актёр сериала «Литейный» сядет в тюрьму за
Специалисты доказали связь недостатка сна с
Проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не
Бывший сожитель Либерж Кпадону добивается
Ученые изучили препараты для анестезии осьминогов
Виктор Логинов надеется, что следующая свадьба
Зрители «Дом-2» нашли доказательства, что Ольга
Следы никотина и кокаина в египетских мумиях
Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня подружилась
Татьяна Буланова отвергает толпы женихов и
Сати Казанова впервые поделилась с фанатами видео
Дмитрий Дмитренко не нашел общий язык с тещей и
Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой
Просмотреть все новости