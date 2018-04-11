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Татьяна Буланова отвергает толпы женихов и мечтает стать бабушкой

Певица Татьяна Буланова заявила, что регулярно отвергает толпы женихов, но уже готова стать бабушкой. Звезда также поделилась тем, как сейчас у неё складывается общение с бывшим супругом Владиславом Радимовым.

Татьяна Буланова отвергает толпы женихов и мечтает стать бабушкой

Татьяна Буланова с 2016 года официальной является незамужней женщиной, но с бывшим супругом они продолжают жить под одной крышей, воспитывая вместе общего сына Никиту. Сейчас сердце певицы свободно, несмотря на постоянные ухаживания и предложения руки и сердца от потенциальных женихов-поклонников, которых та регулярно отвергает. Со слов знаменитости, к подобным знакам внимания от фанатов никогда не стоит относиться серьёзно. Нужно искать человека, который станет родственной душой и полюбит не из-за громкого имени.

Отвергая толпы женихов в Сети, Буланова также не отрицает возможности выйти замуж в будущем, но только в том случае, если почувствует что-то большее, чем просто симпатию.

Напомним, что сейчас исполнительница живёт вместе с бывшим мужем Владиславом Радимовым, хоть и развелась с ним ещё в 2016 году. Паре удалось остаться в дружеских отношениях, что сейчас позволяет вместе воспитывать общего сына Никиту.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 08:53
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