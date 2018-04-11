Татьяна Буланова отвергает толпы женихов и мечтает стать бабушкой

Татьяна Буланова с 2016 года официальной является незамужней женщиной, но с бывшим супругом они продолжают жить под одной крышей, воспитывая вместе общего сына Никиту. Сейчас сердце певицы свободно, несмотря на постоянные ухаживания и предложения руки и сердца от потенциальных женихов-поклонников, которых та регулярно отвергает. Со слов знаменитости, к подобным знакам внимания от фанатов никогда не стоит относиться серьёзно. Нужно искать человека, который станет родственной душой и полюбит не из-за громкого имени.Отвергая толпы женихов в Сети, Буланова также не отрицает возможности выйти замуж в будущем, но только в том случае, если почувствует что-то большее, чем просто симпатию.Напомним, что сейчас исполнительница живёт вместе с бывшим мужем Владиславом Радимовым, хоть и развелась с ним ещё в 2016 году. Паре удалось остаться в дружеских отношениях, что сейчас позволяет вместе воспитывать общего сына Никиту.