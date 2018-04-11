Дмитрий Дмитренко не нашел общий язык с тещей и ночует в подъезде
Не успев вернуться из роддома с новорожденной дочкой, участнику «Дом-2» Дмитрий Дмитренко приходится ночевать в подъезде.
Дело в том, что супруг Ольги Рапунцель не может найти общий язык с тещей, но и уезжать домой во Владивосток он тоже не намерен, а потому уже двое суток живет в подъезде.
При этом мама одной из самых скандальных участниц телестройки, Татьяна Владимировна, рассказывает, что все началось через два дня после выписки из роддома, когда Ольга и Дмитрий стали беспричинно дуться друг на друга.
«Приходит, такой. Я говорю: «Как жалко, что ты не улетел». Он потом пишет Оле: «Я не пойду домой, там твоя мать. Она меня унижает, шантажирует и оскорбляет». Хотя я его вообще не вижу! Вот он сидит в подъездах, ночует там уже вторые сутки. А где я его шантажирую? Это он Олю шантажирует, говоря, что не вернется домой, пока там ее мать», - объясняет мать Ольги Рапунцель.
Сейчас Дмитрий переписывается с Рапой по SMS и уговаривает отправить мать куда подальше. Однако официальных комментариев ни Дмитренко, ни его супруга не давали.
Дело в том, что супруг Ольги Рапунцель не может найти общий язык с тещей, но и уезжать домой во Владивосток он тоже не намерен, а потому уже двое суток живет в подъезде.
При этом мама одной из самых скандальных участниц телестройки, Татьяна Владимировна, рассказывает, что все началось через два дня после выписки из роддома, когда Ольга и Дмитрий стали беспричинно дуться друг на друга.
«Приходит, такой. Я говорю: «Как жалко, что ты не улетел». Он потом пишет Оле: «Я не пойду домой, там твоя мать. Она меня унижает, шантажирует и оскорбляет». Хотя я его вообще не вижу! Вот он сидит в подъездах, ночует там уже вторые сутки. А где я его шантажирую? Это он Олю шантажирует, говоря, что не вернется домой, пока там ее мать», - объясняет мать Ольги Рапунцель.
Сейчас Дмитрий переписывается с Рапой по SMS и уговаривает отправить мать куда подальше. Однако официальных комментариев ни Дмитренко, ни его супруга не давали.