Дмитрий Дмитренко не нашел общий язык с тещей и ночует в подъезде

Дело в том, что супруг Ольги Рапунцель не может найти общий язык с тещей, но и уезжать домой во Владивосток он тоже не намерен, а потому уже двое суток живет в подъезде.При этом мама одной из самых скандальных участниц телестройки, Татьяна Владимировна, рассказывает, что все началось через два дня после выписки из роддома, когда Ольга и Дмитрий стали беспричинно дуться друг на друга., - объясняет мать Ольги Рапунцель.Сейчас Дмитрий переписывается с Рапой по SMS и уговаривает отправить мать куда подальше. Однако официальных комментариев ни Дмитренко, ни его супруга не давали.