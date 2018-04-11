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В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые

В Дубае авто получат цифровые регистрационные знаки. Они предназначены для идентификации машин, а также для вызова экстренных служб.

В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые

Речь идет в отношении «умных» автомобильных номеров, чьё использование предполагается для авто в Дубае. Данные системы будут отправлять в чрезвычайных ситуациях предупреждения в «скорую помощь» и полицию. В Дубае цифровые автомобильные номера внедрят в мае 2018 года. Этот проект в мире не имеет аналогов. Его проведут на базе платформы T2C - Tag2Connect. Технологию цифровых «умных» номеров для авто представили в рамках выставки DIGAE - Dubai Achievements Exhibtion. Ею предполагается применение ТС GPS, специальных чипов, передатчиков. Для цифровых номеров основой послужили технологии блокчейн и IoT - Internet of Things.

Проект позволит авто Дубая оставаться в режиме реального времени на связи с действующим Центром мониторинга движения. Авто смогут взаимодействовать с правительством и друг с другом.
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Технологии / Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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