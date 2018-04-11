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Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой ботокс свернулся комками

Несколько дней назад многочисленные хейтеры в очередной раз прошлись по внешнему виду прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Нужно обратить внимание на то, что долгий период времени восходящая исполнительница и звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» говорила о своей натуральной красоте, которой она невероятно гордилась. В отличие от большого количества своих коллег, Ольга не только отпиралась увеличивать себе бюст и губы, но и заявляла, что не намерена злоупотреблять походами к косметологам.

Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой ботокс свернулся комками

Как бы то ни было, но после того, как Дмитрий Тарасов и Бузова официально развелись, обворожительную брюнетку понесло. Общественности невооруженным взглядом видно, что Ольга с каждым днем просто-таки меняется на глазах.

И сейчас речь идет не только о том, что знаменитость и вовсе перестала быть похожей на себя. Дело в том, что несколько дней назад в Сеть попала свежая фотография Бузовой, на которой четко видно, что в районе подбородка Ольги ботокс свернулся комками. Вероятней всего, что начинающая певица колит его для того, чтобы выглядеть куда привлекательней обычного.

Стоит отметить, что большое количество недоброжелателей не упустили возможности снова пройтись по внешности Ольги.

Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой ботокс свернулся комками

«Переборщила, Оличка, ты с ботоксом! Ты вообще понимаешь, что в погоне за молодостью, ты только уродуешь себя!!», «Куда мир катится? Оль, на твоем лице уже ничего живого не осталось! Один ботокс», «Даа уж, и так не красавица была, а теперь вообще ужассс», - пишут злопыхатели.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:32
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