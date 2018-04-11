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В сеть выложили очередные снимки нового Mercedes GLS

Фотошпионы накануне выложили в очередные фотографии нового автомобиля Mercedes GLS, сделанные во время тестовых заездов. На этот раз охотники за сенсациями запечатлели новинку под камуфляжным покрытием, но некоторые особенности при этом можно рассмотреть.

В сеть выложили очередные снимки нового Mercedes GLS


В частности, эксперты смогли рассмотреть, что внешний дизайн кузова Mercedes GLS разработан на основе концептуальной модели, которая также была замечена в процессе создания нескольких автомобилей подразделения AMG.

По предположению специалистов, в подкапотном пространстве нового Mercedes GLS будет расположен силовой агрегат объёмом 4,0 литра производительностью 600 лошадиных сил. Не исключено, что новый автомобиль от немецких производителей появится на рынке до конца текущего года, но или в крайнем случае его продажи начнутся в 2019 году.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:10
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