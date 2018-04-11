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Дочь Ксении Бородиной сказала Курбану Омарову, что она мамина дочка

В Instagram Курбана Омарова появилось видео, где он возится со своей младшей дочерью Теоной, а в итоге девчушка заявляет, что она мамина дочка.

Малышка Тея часто становится героиней роликов домашнего видео семейства ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной. Причем забавные мини-фильмы публикуют как звездная мама, так и заботливый отец – Курбан Омаров.

Дочь Ксении Бородиной сказала Курбану Омарову, что она мамина дочка

Фанаты этой семьи с удовольствием наблюдают, как растет их маленькая дочь и какая гармония царит в их отношениях.

«Вот так возишься с детьми все утро, а они потом в итоге мамины оказываются», – сетует Курбан на Теону, которая поиграв с папой называет себя маминой дочкой.

Но подписчики поспешили успокоить Омарова и отметили, что «Тея явно папина дочка» и что на их отношения очень приятно и радостно смотреть.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:30
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