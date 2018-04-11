Дочь Ксении Бородиной сказала Курбану Омарову, что она мамина дочка

Малышка Тея часто становится героиней роликов домашнего видео семейства ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной. Причем забавные мини-фильмы публикуют как звездная мама, так и заботливый отец – Курбан Омаров.Фанаты этой семьи с удовольствием наблюдают, как растет их маленькая дочь и какая гармония царит в их отношениях., – сетует Курбан на Теону, которая поиграв с папой называет себя маминой дочкой.Но подписчики поспешили успокоить Омарова и отметили, что «Тея явно папина дочка» и что на их отношения очень приятно и радостно смотреть.