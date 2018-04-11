Дочь Ксении Бородиной сказала Курбану Омарову, что она мамина дочка
В Instagram Курбана Омарова появилось видео, где он возится со своей младшей дочерью Теоной, а в итоге девчушка заявляет, что она мамина дочка.
Малышка Тея часто становится героиней роликов домашнего видео семейства ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной. Причем забавные мини-фильмы публикуют как звездная мама, так и заботливый отец – Курбан Омаров.
Фанаты этой семьи с удовольствием наблюдают, как растет их маленькая дочь и какая гармония царит в их отношениях.
«Вот так возишься с детьми все утро, а они потом в итоге мамины оказываются», – сетует Курбан на Теону, которая поиграв с папой называет себя маминой дочкой.
Но подписчики поспешили успокоить Омарова и отметили, что «Тея явно папина дочка» и что на их отношения очень приятно и радостно смотреть.
Малышка Тея часто становится героиней роликов домашнего видео семейства ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной. Причем забавные мини-фильмы публикуют как звездная мама, так и заботливый отец – Курбан Омаров.
Фанаты этой семьи с удовольствием наблюдают, как растет их маленькая дочь и какая гармония царит в их отношениях.
«Вот так возишься с детьми все утро, а они потом в итоге мамины оказываются», – сетует Курбан на Теону, которая поиграв с папой называет себя маминой дочкой.
Но подписчики поспешили успокоить Омарова и отметили, что «Тея явно папина дочка» и что на их отношения очень приятно и радостно смотреть.