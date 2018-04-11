Lada вошла в рейтинг ТОП-50 самых популярных авто в мире

LADA в ТОП расположилась на 44 позиции между британским брендом Land Rover (29 225 авто) и китайской маркой BAIC (28 998 авто). Первая позиция в рейтинге досталось известной японской марке Toyota. Её реализации составили 640 554 авто. На втором месте значиться Volkswagen (446 597 автомобилей). ТОП-3 замыкает американская марка Ford (415 175 автомобилей). Пятёрку ТОП замыкают японский бренд (387 581 авто), а также Honda (345 584 машин).Ранее стало известно, что седан LADA Vesta в прошлом году разместился на семидесятой позиции в сотне ТОП самых популярных транспортных средств на территории Европы. Модель в прошлом году реализовали в количестве 79 545 транспортных средств. LADA Vesta расположилась между версией Renault Twingo (79 321 авто), а также Mazda CX-5 (79 321 авто).