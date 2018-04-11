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Lada вошла в рейтинг ТОП-50 самых популярных авто в мире

В феврале текущего года российский автобренд LADA смог войти в ТОП-50 самых востребованных марок. В феврале реализации LADA составили 29 175 единиц (плюс 36,1%).

Lada вошла в рейтинг ТОП-50 самых популярных авто в мире

LADA в ТОП расположилась на 44 позиции между британским брендом Land Rover (29 225 авто) и китайской маркой BAIC (28 998 авто). Первая позиция в рейтинге досталось известной японской марке Toyota. Её реализации составили 640 554 авто. На втором месте значиться Volkswagen (446 597 автомобилей). ТОП-3 замыкает американская марка Ford (415 175 автомобилей). Пятёрку ТОП замыкают японский бренд (387 581 авто), а также Honda (345 584 машин).

Ранее стало известно, что седан LADA Vesta в прошлом году разместился на семидесятой позиции в сотне ТОП самых популярных транспортных средств на территории Европы. Модель в прошлом году реализовали в количестве 79 545 транспортных средств. LADA Vesta расположилась между версией Renault Twingo (79 321 авто), а также Mazda CX-5 (79 321 авто).
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:40
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