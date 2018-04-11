Учёные раскрыли причины распространения заразного рака
Исследователи раньше считали, что раковые заболевания возникают вследствие совокупных неповторимых условий организма человека. Теперь учёные смогли доказать, что рак бывает заразным.
Учёные доказали, что рак может передаваться определенным способом от одной особи к другой. Исследователи на примере енотовидных собак, двустворчатых моллюсков, тасманийского дьявола смогли показать, что здоровые животные при борьбе за пищу либо спаривание с самкой, друг друга кусают за морду. После этих драк на теле животных развиваются злокачественные опухоли. По словам специалистов, тасманийский дьявол имеет нулевой иммунитет, вследствие изолированного ареала обитания. Среди них в период гона сумчатых крыс может возникнуть пандемия заразного рака. Сейчас медики говорят про 9 видов передающегося рака, поражающих данных животных.
Но учитывая частые мутации таких болезненных вирусов, нужно быть готовыми, что человека может посетить какая-либо форма онкологического заболевания, передающаяся извне.
Учёные доказали, что рак может передаваться определенным способом от одной особи к другой. Исследователи на примере енотовидных собак, двустворчатых моллюсков, тасманийского дьявола смогли показать, что здоровые животные при борьбе за пищу либо спаривание с самкой, друг друга кусают за морду. После этих драк на теле животных развиваются злокачественные опухоли. По словам специалистов, тасманийский дьявол имеет нулевой иммунитет, вследствие изолированного ареала обитания. Среди них в период гона сумчатых крыс может возникнуть пандемия заразного рака. Сейчас медики говорят про 9 видов передающегося рака, поражающих данных животных.
Но учитывая частые мутации таких болезненных вирусов, нужно быть готовыми, что человека может посетить какая-либо форма онкологического заболевания, передающаяся извне.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00