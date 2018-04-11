Учёные раскрыли причины распространения заразного рака

Учёные доказали, что рак может передаваться определенным способом от одной особи к другой. Исследователи на примере енотовидных собак, двустворчатых моллюсков, тасманийского дьявола смогли показать, что здоровые животные при борьбе за пищу либо спаривание с самкой, друг друга кусают за морду. После этих драк на теле животных развиваются злокачественные опухоли. По словам специалистов, тасманийский дьявол имеет нулевой иммунитет, вследствие изолированного ареала обитания. Среди них в период гона сумчатых крыс может возникнуть пандемия заразного рака. Сейчас медики говорят про 9 видов передающегося рака, поражающих данных животных.Но учитывая частые мутации таких болезненных вирусов, нужно быть готовыми, что человека может посетить какая-либо форма онкологического заболевания, передающаяся извне.