Новая находка доказывает начало первых миграций Homo sapiens 85 тысяч лет назад

Антропологами обнаружена фаланга среднего пальца одного из представителей вида Homo sapiens. Данная находка, на территории аравийской пустыни Большой Нефуд, опровергает общепринятые мифы о первых миграциях данного вида, начавшихся предположительно 60 тысяч лет назад.Как свидетельствуют найденные останки, проживавшие ранее в Африке племена, вышли на территорию Евразии как минимум на 25 тысяч лет ранее, что полностью опровергает бытующие ранее мнения. Так же указывается, что антропологами на территории Израиля недавно найдены фрагменты челюсти, возраст которых превышает 180 тысяч лет. На основании данной находки, ученые предположили, что древние люди мигрировали не только по береговой линии, но и совершали свои переходы, используя водную поверхность.