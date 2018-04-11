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Рассекречен интерьер кроссовера Changan CS35 нового поколения

Китайский автоконцерн Changan готовит к дебюту кроссовер CS35 нового поколения. Накануне в сеть выложили шпионские фотографии салона нового автомобиля Changan CS35.

Рассекречен интерьер кроссовера Changan CS35 нового поколения


Судя по обнародованным снимкам в интерьере нового кроссовера Changan CS35 появится другая передняя панель, видоизменённое рулевое колесо и модернизированная центральная консоль, а также у автомобиля появится электронный ручной тормоз. Внешний дизайн кроссовера кардинально отличается от предыдущей модели переработанной головной оптикой, передними бамперами, решёткой радиатора и объединёнными задними фонарями.

В подкапотном пространстве Changan CS35 2019 года будет установлен бензиновый мотор объёмом 1,6 литра производительностью 117 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложен «автомат» на 6 диапазонов или «механика» на 5 ступеней. При этом автомобиль комплектуется только передним приводом.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:40
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