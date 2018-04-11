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Ольге Серябкиной предложили сняться в фильме для взрослых после новой откровенной фотографии

Российская певица Ольга Серябкина, которая никогда не стыдилась своих даже самых откровенных публикаций, снова разместила в Интернете смелый материал, возмутив общественность, предложившую ей поменять музыкальную сцену на фильмы для взрослых.

На фотографии 32-летняя брюнетка лежит на диване с высунутым языком в сексуальном чёрном наряде. Далеко не все оценили свежий снимок, так как многим такой жест показался слишком вызывающим, в связи с чем в комментариях было отмечено, что певице было бы неплохо использовать что-то подобное в фильмах для взрослых. К слову, не обошлось и без тех, кто посоветовал Ольге публиковать такие фотографии почаще.

Ольге Серябкиной предложили сняться в фильме для взрослых после новой откровенной фотографии

Сама Серябкина, конечно же, никак не отреагировала на критику в свой адрес, как, впрочем, и всегда. Стоит отметить, что поп-звезда славится своим умением не замечать негативных отзывов о себе.

Прежде Ольга разместила в соц-сети невероятно скромный снимок, показав себя в свитере. Сделать это артистка решила в честь Пасхи.

Ольга Серябкина, напомним, является главной участницей Serebro. Такой статус девушка получила после ухода из группы Елены Темниковой, долгое время считавшейся там ключевой исполнительницей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:50
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