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Ксения Бородина неприятно удивила поклонниц ценами на услуги в своих салонах красоты

Популярная телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина не только ведет творческую деятельность, но и является владелицей модных салонов красоты.

Но как оказалось цены на услуги в них недоступны для многих ее фанатов.

Ксения Бородина неприятно удивила поклонниц ценами на услуги в своих салонах красоты

После того, как Ксения опубликовала в Instagram стоимость некоторых косметических процедур, подписчики обрушились на нее с критическими комментариями по этому поводу.

Если верить написанному, маникюр с покрытием гель-лаком в салоне Бородиной обходится клиенткам в 1190-1489 рублей, наращивание ресниц оценено в 3 000 рублей.

Ксения Бородина неприятно удивила поклонниц ценами на услуги в своих салонах красоты

Прайс на услуги в салонах Ксении Бородиной оказались для подписчиц шоковой терапией, ведь армия фанатов в основном состоит из простых обывателей, которые не привыкли тратить на красоту сумасшедшие суммы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50
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