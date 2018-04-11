Ксения Бородина неприятно удивила поклонниц ценами на услуги в своих салонах красоты

Но как оказалось цены на услуги в них недоступны для многих ее фанатов.После того, как Ксения опубликовала в Instagram стоимость некоторых косметических процедур, подписчики обрушились на нее с критическими комментариями по этому поводу.Если верить написанному, маникюр с покрытием гель-лаком в салоне Бородиной обходится клиенткам в 1190-1489 рублей, наращивание ресниц оценено в 3 000 рублей.Прайс на услуги в салонах Ксении Бородиной оказались для подписчиц шоковой терапией, ведь армия фанатов в основном состоит из простых обывателей, которые не привыкли тратить на красоту сумасшедшие суммы.