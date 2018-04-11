Появились слухи о романе Дженнифер Лоуренс с Джином Ступницки

Дженнифер и Джин попалась на глаза папарацци в одном из самых известных ресторанов Нью-Йорка. В данный момент у журналистов нет сомнений, что их сейчас объединяет не просто дружба, а романтические отношения. По крайней мере, как утверждает пресса, вели себя они именно так.Джин появился в Северной Америке в 2000 году, окончив там Айовский университет. После этого ему удалось добиться определённого уважения в голливудской среде. При этом нельзя сказать, что его имя действительно прогремело, что удалось, без всяких сомнений, тому же Аронофски. Наиболее известной работой этого парня считается сериал "Офис", сценарий к которому написал именно он. На счету Джина пять номинаций на престижную награду "Эмми", а в собственности Ступницки есть огромный дом в Бруклине, купленный за три миллиона американских долларов.С Аронофски Лоуренс рассталась спокойно, оставшись для него хорошим другой, всегда готовым прийти на помощь.