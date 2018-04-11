Звезда клипа Ольги Бузовой лишился крыши над головой из-за тяжелой зависимости
В клипе Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко» снялся актер Алексей Петренко, знакомый многим по сериалам «Универ. Новая общага!» и «Особый случай», но оказалось, что мужчина болен алкоголизмом.
Из-за пагубного пристрастия 38-летний актер оказался без крыши над головой, но обвиняет во всех несчастьях близких людей: родителей и подругу, которые по его словам, не понимают творческую натуру Алексея и не помогают ему.
Ситуацию с Петренко обсуждали в очередном выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
О проблемах сына рассказала Татьяна Николаевна.
Но актер отметил, что мать исказила немного информацию, так как он лечился и кодировался и жалует не на алкогольную зависимость, а на непонимание и невостребованность.
«Алексей не производил и не производит впечатления человека, которому нужна помощь. Он же артист, а артисты – люди пограничного образа жизни. Бывают взлеты и падения. Я не понимаю, Алексей, почему ты считаешь, что все должны тебе помочь. Кто тебе должен помочь и как? Тебе 38 лет», – заявил певец Серега, у которого Петренко снимался в клипе «Гелик Вани».
Осудил поведение Алексея и шоумен, экс-участник «Дом-2», Степан Меньщиков, пристыдив артиста.
Многие близкие и коллеги Алексея Петренко готовы ему помочь с пагубным пристрастием, но тот просто не желает от него избавляться.
Из-за пагубного пристрастия 38-летний актер оказался без крыши над головой, но обвиняет во всех несчастьях близких людей: родителей и подругу, которые по его словам, не понимают творческую натуру Алексея и не помогают ему.
Ситуацию с Петренко обсуждали в очередном выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
О проблемах сына рассказала Татьяна Николаевна.
Но актер отметил, что мать исказила немного информацию, так как он лечился и кодировался и жалует не на алкогольную зависимость, а на непонимание и невостребованность.
«Алексей не производил и не производит впечатления человека, которому нужна помощь. Он же артист, а артисты – люди пограничного образа жизни. Бывают взлеты и падения. Я не понимаю, Алексей, почему ты считаешь, что все должны тебе помочь. Кто тебе должен помочь и как? Тебе 38 лет», – заявил певец Серега, у которого Петренко снимался в клипе «Гелик Вани».
Осудил поведение Алексея и шоумен, экс-участник «Дом-2», Степан Меньщиков, пристыдив артиста.
Многие близкие и коллеги Алексея Петренко готовы ему помочь с пагубным пристрастием, но тот просто не желает от него избавляться.