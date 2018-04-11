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Новый электрокар Xing Miss R бросит вызов Тесле Roadster

Электрокар Xing Miss R, разработанный тайваньской компанией Xing Mobility, намерен бросить вызов Tesla Roadster. Компания Xing Mobility из Тайваня намерена достроить до конца текущего года электрический суперкар с внедорожными качествами.

Новый электрокар Xing Miss R бросит вызов Тесле Roadster


Электрический прототип Xing Miss R разработчики оснастили четырьмя независимыми моторами, общая мощность которых составляет 1360 лошадиных сил. Предполагается, что до контрольной «сотки»машина сможет разгоняться за 1,8 секунды.

Тайваньские разработчики не скрывают, что хотят по динамическим характеристикам превзойти Tesla Roadster, который набирает разгон до 96,5 км/час за 1,9 секунды. При этом в максимальной скорости тайваньская новинка не будет соперничать с Tesla Roadster, разгоняясь только до 270 км/час.

Ранее тайваньские разработчики испытывали только голое шасси, а теперь появился грубо скроенный кузов. Однако он будет изменён, так как новый суперкар Xing Miss R будет предложен покупателям в 2019 году. Всего будет выпущено 20 экземпляров таких автомобилей по цене 1 миллион долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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