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Зрители «Дом-2» называют Настю Балинскую мужчиной

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» удивляются почему Настя Балинская не имеет спроса на телестройке, ведь девушка во всеуслышание заявляет, что готова на многое, ради комфорта любимого.

Балинская считает нормальным платить за парня в кино, и водить Алексея Кудряшова по на шопинг и в кафе.

Зрители «Дом-2» называют Настю Балинскую мужчиной

«Настя – мужчина?», – удивляются пользователи, намекая, что девушка поменялась ролями с возлюбленным и теперь он капризничает и плачет, а Настя обеспечивает «семью».

Правда, материальную поддержку молодежи пока оказывает мама Насти, ведь по признанию Балинской они на шоу еще ничего не заработали, а тратят деньги переданные родителями.

Зрители «Дом-2» называют Настю Балинскую мужчиной

При этом цели у Насти и Леши разные: он мечтает работать спасателем в Майами, а девушка о детях думает.

Зрители намекают, что Настя Балинская решила перещеголять Леру Фрост и завела себе молодого любовника, но в случае Настены все может оказаться печальнее и с проекта он уйдет с ребенком, а Леша останется развлекаться.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:09
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