Зрители «Дом-2» называют Настю Балинскую мужчиной

Балинская считает нормальным платить за парня в кино, и водить Алексея Кудряшова по на шопинг и в кафе., – удивляются пользователи, намекая, что девушка поменялась ролями с возлюбленным и теперь он капризничает и плачет, а Настя обеспечивает «семью».Правда, материальную поддержку молодежи пока оказывает мама Насти, ведь по признанию Балинской они на шоу еще ничего не заработали, а тратят деньги переданные родителями.При этом цели у Насти и Леши разные: он мечтает работать спасателем в Майами, а девушка о детях думает.Зрители намекают, что Настя Балинская решила перещеголять Леру Фрост и завела себе молодого любовника, но в случае Настены все может оказаться печальнее и с проекта он уйдет с ребенком, а Леша останется развлекаться.