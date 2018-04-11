Зрители «Дом-2» называют Настю Балинскую мужчиной
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» удивляются почему Настя Балинская не имеет спроса на телестройке, ведь девушка во всеуслышание заявляет, что готова на многое, ради комфорта любимого.
Балинская считает нормальным платить за парня в кино, и водить Алексея Кудряшова по на шопинг и в кафе.
«Настя – мужчина?», – удивляются пользователи, намекая, что девушка поменялась ролями с возлюбленным и теперь он капризничает и плачет, а Настя обеспечивает «семью».
Правда, материальную поддержку молодежи пока оказывает мама Насти, ведь по признанию Балинской они на шоу еще ничего не заработали, а тратят деньги переданные родителями.
При этом цели у Насти и Леши разные: он мечтает работать спасателем в Майами, а девушка о детях думает.
Зрители намекают, что Настя Балинская решила перещеголять Леру Фрост и завела себе молодого любовника, но в случае Настены все может оказаться печальнее и с проекта он уйдет с ребенком, а Леша останется развлекаться.
Балинская считает нормальным платить за парня в кино, и водить Алексея Кудряшова по на шопинг и в кафе.
«Настя – мужчина?», – удивляются пользователи, намекая, что девушка поменялась ролями с возлюбленным и теперь он капризничает и плачет, а Настя обеспечивает «семью».
Правда, материальную поддержку молодежи пока оказывает мама Насти, ведь по признанию Балинской они на шоу еще ничего не заработали, а тратят деньги переданные родителями.
При этом цели у Насти и Леши разные: он мечтает работать спасателем в Майами, а девушка о детях думает.
Зрители намекают, что Настя Балинская решила перещеголять Леру Фрост и завела себе молодого любовника, но в случае Настены все может оказаться печальнее и с проекта он уйдет с ребенком, а Леша останется развлекаться.