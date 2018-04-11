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Раритетное фото Кристины Агилеры с мужем появилось в Сети

Исполнительница песен Кристина Агилера, которая известная своей неприязнью к публикациям фотографий из своего личного архива, неожиданно показала раритетный снимок с сожителем и отцом её дочки Мэттью Ратлером.

На фото, которое появилось в Instagram в канун дня рождения Ратлера, мужчина целуют свою любимую. Подписчики умилились трогательным материалом и засыпали его "лайками". В комментариях фанаты также пожелали возлюбленным, как и их детям, всего самого прекрасного.

Раритетное фото Кристины Агилеры с мужем появилось в Сети

Прежде Кристина показала себя без макияжа, снявшись в фотосессии для модного журнала. Тогда многие почитатели артистки посчитали, что в естественном виде белокурая знаменитость смотрится даже лучше, чем с косметикой.

Агилера и Ратлер состоят в фактическом браке уже восьмой год. В феврале 2014 года молодые люди были помолвлены. В этом любовном альянсе поп-звезда родила дочку Саммер Рэйн Ратлер, ставшую её вторым ребёнком.

Сына Макса Агилера родила, когда являлась законной женой Джордана Брэтмана. В 2011 году их брак был во всех смыслах расторгнут.

Музыкальных работ Кристина не выпускала давно. Её последняя пластинка "Lotus" появилась в продаже в 2012 году.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:03
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