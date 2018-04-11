В продаже появился новый кроссовер Hyundai Encino

В основе кроссовера Hyundai Encino лежит Hyundai Kona, при этом автомобиль имеет некоторые отличия. В частности, китайская новинка имеет модернизированную решётку радиатора с горизонтальными секциями, перенастроенную подвеску и иной список опций.Под капотом автомобиля Hyundai Encino установлен бензиновый мотор с турбонаддувом ёмкостью 1,6 литра мощностью 177 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с роботизированной трансмиссией на 7 диапазонов. Автомобиль комплектуется переднеприводной системой.В оснащение базового кроссовера входит климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и другие функции.