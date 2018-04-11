В продаже появился новый кроссовер Hyundai Encino
Накануне стало известно о выходе на рынок нового кроссовера Hyundai Encino. Китайские дилеры начали принимать заказы на автомобиль в четырёх модификациях стоимостью от 129 900 юаней.
В основе кроссовера Hyundai Encino лежит Hyundai Kona, при этом автомобиль имеет некоторые отличия. В частности, китайская новинка имеет модернизированную решётку радиатора с горизонтальными секциями, перенастроенную подвеску и иной список опций.
Под капотом автомобиля Hyundai Encino установлен бензиновый мотор с турбонаддувом ёмкостью 1,6 литра мощностью 177 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с роботизированной трансмиссией на 7 диапазонов. Автомобиль комплектуется переднеприводной системой.
В оснащение базового кроссовера входит климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и другие функции.
В основе кроссовера Hyundai Encino лежит Hyundai Kona, при этом автомобиль имеет некоторые отличия. В частности, китайская новинка имеет модернизированную решётку радиатора с горизонтальными секциями, перенастроенную подвеску и иной список опций.
Под капотом автомобиля Hyundai Encino установлен бензиновый мотор с турбонаддувом ёмкостью 1,6 литра мощностью 177 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с роботизированной трансмиссией на 7 диапазонов. Автомобиль комплектуется переднеприводной системой.
В оснащение базового кроссовера входит климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:20