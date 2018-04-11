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Ролик Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова порадовал её фанатов

Прославленная Ольга Бузова обнародовалась в личном микроблоге видеоролик, который по достоинству оценили многие пользователи Сети.

Нужно сказать, что популярной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей исполнительнице по-прежнему удается решительно покорять музыкальный Олимп. Таким образом, конечно же, что у Оли появляются новые друзья в мире российского шоу-бизнеса, одним из которых является Филипп Киркоров.

Ролик Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова порадовал её фанатов

Несколько часов назад Бузова опубликовала в лично микроблоге новый ролик, которым заинтриговала многочисленных подписчиков. На кадрах новоиспеченная певица не только мило дурачится и танцует, но и довольно откровенно обнимается с Киркоровым. Именно это видео стало причиной того, что многие заподозрили Ольгу и Филиппа в связи куда больше, чем просто дружеской.

«Да, она сейчас звезда..», - непринужденно подписала видео телеведущая.

Стоит отметить, что большому количеству фанатов Бузовой очень понравился ее новый видеоролик. Фолловеры просто-таки забросали Ольгу и Филиппа приятными словами.

Ролик Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова порадовал её фанатов

«Олюшка, ты большая молодец!!! Ты всего добилась сама!!! Девчонка батарейка», «Оля молодец! Все в ваших руках! Дерзайте! Из обычной девчонки с проекта дом-2. Оля звезда!», «Это здорово. Молодец Олечка, это пример. Когда можно из «ничего» зделать из себя звезду, на миг ли, на долго ли. Ты молодец, всем лентяям в пример. А то лёжа на боку ненавидят всё по жизни... и пишут гадости», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:41
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