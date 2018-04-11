Новый внедорожник Suzuki Jimny представят в конце 2018 года

Шпионские фотографии компактного внедорожника Suzuki Jimny новой генерации были опубликованы ещё в 2017 году. До сих пор производители не представили официальных изображений нового автомобиля.Недавно компания Suzuki сообщила о том, что уже завершилось серийное производство актуальной генерации внедорожника Jimny. Это было необходимо, чтобы на заводе начать подготовку к производству нового поколения автомобиля. В настоящее время у официальных дилеров осталось менее 200 экземпляров Suzuki Jimny нынешней версии.Обновлённая версия внедорожника Suzuki Jimny выглядит как Mercedes-Benz G-класс. При этом японский автомобиль сохранит рамную конструкцию и полноприводную систему с пониженной передачей. Интерьер нового внедорожника будет существенно переработан, здесь появится новая приборная панель и мультимедийный комплекс.