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Новый внедорожник Suzuki Jimny представят в конце 2018 года

По последним данным инсайдеров, внедорожник Suzuki Jimny нового поколения представят публике до конца текущего года. На рынок новый автомобиль планируют вывести в начале 2019 года.

Новый внедорожник Suzuki Jimny представят в конце 2018 года


Шпионские фотографии компактного внедорожника Suzuki Jimny новой генерации были опубликованы ещё в 2017 году. До сих пор производители не представили официальных изображений нового автомобиля.

Недавно компания Suzuki сообщила о том, что уже завершилось серийное производство актуальной генерации внедорожника Jimny. Это было необходимо, чтобы на заводе начать подготовку к производству нового поколения автомобиля. В настоящее время у официальных дилеров осталось менее 200 экземпляров Suzuki Jimny нынешней версии.

Обновлённая версия внедорожника Suzuki Jimny выглядит как Mercedes-Benz G-класс. При этом японский автомобиль сохранит рамную конструкцию и полноприводную систему с пониженной передачей. Интерьер нового внедорожника будет существенно переработан, здесь появится новая приборная панель и мультимедийный комплекс.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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