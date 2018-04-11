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В СМИ появились слухи о беременности 48-летней Дженнифер Лопес

В прессе появилась информация, согласно которой знаменитая артистка и актриса Дженнифер Лопес ждёт ребёнка от своего возлюбленного - бывшего профессионального бейсболиста Алекса Родригеса.

Сама 48-летняя знаменитость пока ничего не говорит о скором пополнении в семействе, а смолчать не смогла её подруга. Приятельница также отметила, что Джей Ло, воспитывающая двух отпрысков, смогла забеременеть благодаря процедуре ЭКО.

В СМИ появились слухи о беременности 48-летней Дженнифер Лопес

Стоит отметить, что ранее в интервью Лопес не единожды говорила, что ей мало двоих детей и она очень хочет родить ещё. По словам инсайдера, звезда кино и музыкальный сцены в данный момент просто на седьмом небе от счастья. Родригес, готовящийся стать отцом во второй раз, тоже неимоверно рад.

"Если у тебя уже есть потомство, твоя жизнь резко и весьма круто меняется, и ты начинаешь думать, что в жизни возможно абсолютно всё. И сейчас я очень хочу, чтобы Господь наградил меня ещё одной беременностью, и будет здорово, если на свет появятся снова близнецы. Я думала об этом на днях, когда вечером укладывала спать Макса и Эмму. Мне трудно сказать, сбудется ли эта мечта, но мне действительно хочется этого", - разоткровенничалась однажды Дженнифер.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:03
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