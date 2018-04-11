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Шарлиз Терон пришла на кинофестиваль в Сан-Франциско в кожаных шортах

Американская актриса Шарлиз Терон появилась на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Франциско сексуальном наряде, поразив общественность.

Героиня фильма "Жена астронавта" с Джонни Деппом преподнесла себя в шортах из кожи. На ногах у знаменитости красовались босоножки на каблуках. Было также заметно, что Терон сильно похудела. Не секрет, что популярная блондинка снялась в фильме "Талли", где сыграла многодетную мать-одиночку. Для это работы она скинула больше 15 килограмм. Мало того, совсем скоро на экранах появится лента под названием "Опасный бизнес", где Терон тоже сыграла ключевую роль - владелицу большой компании, которая не остановится на пути к успеху, даже если для этого придётся кого-нибудь убить.

Шарлиз Терон пришла на кинофестиваль в Сан-Франциско в кожаных шортах

В последнее время в прессе то и дело говорят, что Шарлиз стала совсем уж иссушенной, но на кинофестивале в Сан-Франциско голливудская звезда казалась больше стройной, нежели болезненно похудевшей.

Новые фильмы с Терон - "Талли" и "Опасный бизнес" вполне могут стать успешными. По крайней мере, так считают киношные критики, взявшиеся рассуждать на тему перспективы этих работ. Шарлиз прежде призналась, что в обеих картинах сниматься было непросто.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 05:48
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