В Санкт-Петербурге пассажирам метро запретили гадать и попрошайничать

Нововведения опубликовали на сайте Смольного. Теперь в подземке официально не разрешается просить милостыню, приставать к прохожим с предложениями погадать, а также купить или продать какой-то товар.Кроме этого, пассажиры, у которых имплантирован медпрепарат не должны досматриваться с применением спецсредств техники, но при этом граждане должны носить справку и сказать сотрудникам метро о противопоказаниях.К детям, пассажирам с багажом и бумажными проездными талонами, которые проходят через турникет со створками, отныне добавились инвалиды, беременные и пожилые люди. На все должны быть предоставлены документы.С 6 апреля заработал приказ Министерства транспорта и на станциях метро пассажиров-физических лиц обследуюттолько с использованием металлодетектора и приборов радиационного контроля. «Право» на досмотр имеют подозрительные личности и пассажиры, на которых зазвенел детектор.