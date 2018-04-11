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В Санкт-Петербурге пассажирам метро запретили гадать и попрошайничать

Отныне комитетом по транспорту утверждены нововведения в правила метрополитена Санкт-Петербурга. Теперь просить милостыню и гадать в подземке запрещено.
В Санкт-Петербурге пассажирам метро запретили гадать и попрошайничать


Нововведения опубликовали на сайте Смольного. Теперь в подземке официально не разрешается просить милостыню, приставать к прохожим с предложениями погадать, а также купить или продать какой-то товар.

Кроме этого, пассажиры, у которых имплантирован медпрепарат не должны досматриваться с применением спецсредств техники, но при этом граждане должны носить справку и сказать сотрудникам метро о противопоказаниях.

К детям, пассажирам с багажом и бумажными проездными талонами, которые проходят через турникет со створками, отныне добавились инвалиды, беременные и пожилые люди. На все должны быть предоставлены документы.

С 6 апреля заработал приказ Министерства транспорта и на станциях метро пассажиров-физических лиц обследуют
только с использованием металлодетектора и приборов радиационного контроля. «Право» на досмотр имеют подозрительные личности и пассажиры, на которых зазвенел детектор.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:00
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