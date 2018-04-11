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В Украине врачей обучат по сериалу «Клиника»

В Украине Министерство здравоохранения порекомендовало медикам уровень своего медобразования повышать, просматривая медицинские шоу-программы.
В Украине врачей обучат по сериалу «Клиника»


На своей официальной странице в Facebook министерство здравоохранения разместило некоторые рекомендации для врачей. В частности, в сообщении говорится, что хоть большая часть медработников скептически относятся к сериалам об их работе, все же там есть чему поучиться.

Так, например, сотрудники от медицины могут расширить свой словарный запас: «Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро понимать, о чем идет речь, из контекста». Правда, не уточняется, идет ли речь об оригинальном языке сериала или о другом.

И подытожил Минздрав перечнем кинопродуктов, которые рекомендует: «Доктор Хаус», «Клиника», «Скорая помощь», «Части тела», «Анатомия страсти».
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:20
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