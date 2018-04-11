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Первый канал достает певицу Наргиз Закирову за ее прошлое

Первый канал принуждает Наргиз Закирову участвовать в телешоу из-за ее прошлого.

Первый канал достает певицу Наргиз Закирову за ее прошлое


После интервью Наргиз Закировой редакторы телепрограмм «Пусть говорят» и «На самом деле» охотятся за певицей. Недавно Наргиз был опубликован пост в социальной сети Instagram о своем отношении к Первому телеканалу. Причиной обиды артистки является то, что она не была приглашена на проект «Голос» из-за конфликта ее продюсера Максима Фадеева с продюсером Константином Эрнстом. Наргиз сообщает, что Первый канал также атакует и ее семью. Регулярные звонки родным ради «подробностей» личной жизни и проблем в семье уже достали артистку.

В интервью певица рассказала об избиениях второго мужа. После такой информации поклонники Наргиз поддержали певицу и дали совет не ходить на передачи и пожелали ей всего доброго.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 12:40
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