Первый канал достает певицу Наргиз Закирову за ее прошлое

После интервью Наргиз Закировой редакторы телепрограмм «Пусть говорят» и «На самом деле» охотятся за певицей. Недавно Наргиз был опубликован пост в социальной сети Instagram о своем отношении к Первому телеканалу. Причиной обиды артистки является то, что она не была приглашена на проект «Голос» из-за конфликта ее продюсера Максима Фадеева с продюсером Константином Эрнстом. Наргиз сообщает, что Первый канал также атакует и ее семью. Регулярные звонки родным ради «подробностей» личной жизни и проблем в семье уже достали артистку.В интервью певица рассказала об избиениях второго мужа. После такой информации поклонники Наргиз поддержали певицу и дали совет не ходить на передачи и пожелали ей всего доброго.