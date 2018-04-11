Роспотребнадзор предупредил об опасности паразитов в речной рыбе

Из-за речной рыбы, которую подвергли неправильной обработке, есть опасность распространения сопутствующих болезней. По словам ведомства, самая неблагополучная обстановка – в Уральском федеральном округе.Наибольшую опасность представляет описторхоз, вызываемый червями-паразитами. Поражается печень, желчный пузырь и поджелудочная железа. В прошлом году зафиксировали около 19 тысяч случаев заражения. Чтобы избежать подобной напасти, нужно не употреблять в пищу сырую, слабосоленую или же плохо прожаренную речную рыбу.Одной из причин подобной ситуации Роспотребнадзор считает сточные воды, сбрасываемые в реки. Кроме того, свою роль играет и несоблюдение режима обеззараживания рыбы на перерабатывающих предприятиях.Надзорный орган дал несколько рекомендаций, следуя которым можно свести риск заражения паразитами к минимуму. Так, речной улов нужно варить не менее 15 минут, а жарить не менее 20 минут. Просаливаться мелкая рыба должна на протяжении двух недель, крупная – 40 суток, при этом берется 2 кг соли на 10 кг веса рыбы.