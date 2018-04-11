Александр Цекало рассказал о захвате заложников в Доме Культуры

Известный исполнитель, режиссер и продюсер Александр Цекало рассказал в интервью о событиях 2002 года, происходящих в Доме Культуры. В 2002 году на Дубровке произошел штурм и захват заложников. По словам Цекало, о произошедшем он узнал от директора Первого телеканала Константина Эрнста. Александр рассказал, что в момент штурма его не находилось в здании так, как всех гражданских выгнали заранее. О захвате он узнал по телевизору, после чего приехал в ДК, к тому моменту все закончилось, выносили людей.Цекало добавил, что среди погибших были его знакомые. Случившееся оставило след в сердце продюсера. Александр признался, что в то время он начал пить, но это его не спасало. Террористический акт произошел 23 октября 2002 года на Дубровке. Насчитывалось 130 погибших людей. Заложников было более 900 человек.